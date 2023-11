Η «μαγεία» των Πέδρι και Γκάβι πριν από το... buzzer beater του Αραούχο (vid)

Ο Πέδρι επέστρεψε μετά από δύο μήνες και έδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του Τσάβι, έχοντας μάλιστα καθοριστικό ρόλο μαζί με τον Γκάβι, στο «buzzer beater» του Αραούχο.

Μπορεί να μην ήταν καλύτερη, καθώς η Ρεάλ Σοσιεδάδ είχε και την πρωτοβουλία, αλλά και τις φάσεις στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει από το «Ανοέτα» με ένα σπουδαίο διπλό, επικρατώντας με 1-0, χάρη σε γκολ του Ρόναλντ Αραούχο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και καταλυτικό, στο τέλος της σεζόν, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Μπορεί ο Γκουντογκάν να ήταν αυτός που «έκλεψε» τις εντυπώσεις, λόγω της ονειρικής του ασίστ, ωστόσο καθοριστικό ρόλο είχαν και οι Πέδρι, Γκάβι, έχοντας ουσιαστικά φτιάξει το... έδαφος για να σκοράρουν οι «μπλαουγκράνα» στις καθυστερήσεις.

Ο Γκάβι ήταν αρχικά αυτός που «έσπασε» την πρώτη ζώνη στον άξονα, περνώντας ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές της Σοσιεδάδ. Αμέσως μετά, ο Πέδρι που επέστρεψε στη δράση μετά από σχεδόν 2,5 μήνες, άνοιξε το γήπεδο, περνώντας την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, όπου ήταν μόνος του ο Μπαλντέ.

Η συνέχεια της φάσης έφερε την μπαλιά του Γκουντογκάν και το γκολ του Αραούχο το οποίο έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα.

This is exactly where Gavi and Pedri should be playing, Gavi is much better deeper and Pedri in a more free role to start our attacks



