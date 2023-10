Σήμερα αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές ανάμεσα στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τη Ρεάλ Μπέτις.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στη Ρεάλ Μπέτις. Μετά από πολλά... επεισόδια στο «σίριαλ» που κράτησε για σχεδόν έναν μήνα, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται για το νέο βήμα στην καριέρα του, καθώς εάν δεν συμβεί το... απίθανο, θα γίνει ποδοσφαιριστής των Βερδιμπλάνκος μέσα στις επόμενες ώρες.

Με νέα ανάρτηση στα social media, ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τονίζει ότι η υπόθεση θεωρείται «κλεισμένη» και το μόνο που απομένει είναι οι υπογραφές και η οριστική ανακοίνωση. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο Ρομάνο, αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί, καθώς μέσα στη μέρα ο Παπασταθόπουλος αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Έτσι, μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό με τον οποίο μέτρησε 69 συμμετοχές, κατακτώντας και δύο πρωταθλήματα, ο έμπειρος Έλληνας στόπερ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Αυτή θα είναι η πρώτη ισπανική ομάδα για τον Σωκράτη, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στα υπόλοιπα τρία κορυφαία πρωταθλήματα (Premier League, Serie A, Bundesliga), φορώντας τις φανέλες των Τζένοα, Μίλαν, Βέρντερ Βρέμης, Ντόρτμουντ και Άρσεναλ.

