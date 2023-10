Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στη Ρεάλ Μπέτις και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος την Πέμπτη (26/10) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ανατροπή στην ανατροπή στις διαπραγμετύσεις του Σωκράτη Παπασταθόπουλου με τη Ρεάλ Μπέτις. Σε πρώτη φάση φαινόταν πως οι δυο πλευρές ήταν κοντά σε deal, εν συνεχεία φάνηκε πως δεν θα προχωρούσε η περίπτωση του και τελικά μετά τη νέα πρόταση των Βερδιμπλάνκος υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μεταγραφή του πολύπειρου κεντρικού αμυντικού στους Ανδαλουσιανούς είναι... «here we go». O Παπασταθόπουλος θα περάσει ιατρικά την Πέμπτη (26/10) και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του με σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

