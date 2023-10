Έπειτα από 17 χρόνια στον σύλλογο, ο Σέρχι Ρομπέρτο αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπαρτσελόνα.

Μια ακόμη «σημαία» αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Έπειτα από 17 χρόνια στους «μπλαουγκράνα», ο Σέρχι Ρομπέρτο, όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν, αφήνοντας με τη σειρά του και αυτός το περιβραχιόνιο, όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, με τους Μέσι, Τσάβι, Ινιέστα, Μπουσκέτς και Πουγιόλ.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Ισπανός χαφ και μπακ, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα, καθώς ούτε η διοίκηση, αλλά ούτε η πλευρά του ποδοσφαιριστή επιθυμούν να δώσουν συνέχεια στη συνεργασία τους, με τον 31χρονο να μην έχει κρύψει ότι θέλει να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο MLS.

Ο Ρομπέρτο βρίσκεται στους «μπλαουγκράνα» από το 2006, έχοντας πάνω από 310 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Highlight της καριέρας του θα είναι φυσικά εκείνο το γκολ στις καθυστερήσεις της «Remontada» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, όταν η Μπαρτσελόνα κατάφερε να «σοκάρει» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, επικρατώντας με 6-1 των Παριζιάνων μέσα στο «Καμπ Νόου», για τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του Champions League.

