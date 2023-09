Σιμεόνε: «Ο καλύτερος στον κόσμο; Ο Μέσι»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντιέγκο Σιμεόνε ρωτήθηκε για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο αυτή τη στιγμή και εκείνος απάντησε χωρίς δισταγμό: Λιονέλ Μέσι.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» για την 4η αγωνιστική της La Liga, ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος» Ντιέγκο Σιμεόνε, ερωτήθηκε ποιος θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή την στιγμή, με τον Τσόλο να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον συμπατριώτη του Λιονέλ Μέσι. «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή; Μέσι.. Μέσι, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Τι άλλο πρέπει να κερδίσει για να συνεχίσει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο;», απάντησε συγκεκριμένα ο πολύπειρος τεχνικός που φυσικά έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον «pulga».

Η Ατλέτι βρίσκεται μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στην 4η θέση της βαθμολογίας έχοντας μαζέψει επτά βαθμούς.

Diego Simeone: “The best player in the world right now? Messi.. Messi, he became a world champion. What more does he have to win to continue being the best in the world?” @relevo 🇦🇷🗣️



