Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της El Cofidencial για τη σύλληψη ποδοσφαιριστών των ακαδημιών για διάδοση σεξουαλικού video με ανήλικη και επισήμανε πως θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη της El Confidencial για τη σύλληψη ποδοσφαιριστών των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης για διάδοση σεξουαλικού υλικού με μια 16χρονη κοπέλα ακολούθησε η επίσημη αντίδραση των Μερένγκες. Η Βασίλισσα επί της ουσίας επιβεβαίωσε το δημοσίευμα που «έπαιξε» και στα υπόλοιπα μέσα της Ισπανίας και όπως αναφέρει η ανακοίνωση θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι έμαθε ότι ένας παίκτης της Καστίγια και τρεις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης C έδωσαν κατάθεση σχετικά με την καταγγελία για την υποτιθέμενη διάδοση ενός ιδιωτικού βίντεο στο WhatsApp. Όταν ο σύλλογος έχει λεπτομερή γνώση των γεγονότων, θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα», αναφέρει η θέση της Βασίλισσας.

Επί προσθέτως σύμφωνα με την «AS» δεν υπάρχει ενδεχόμενο να εμπλέκονται παίκτες της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης στην υπόθεση.

