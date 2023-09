Η La Liga έκανε... γενναίο «ψαλίδι» στο όριο του μπάτζετ της Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον θα έχει 270 εκατομμύρια ευρώ για τη λειτουργία του κλαμπ.

Οι οικονομικές περιπέτειες της Μπαρτσελόνα συνεχίζονται. Μετά το «ναυάγιο» με έναν επενδυτή του κλαμπ ο Ζουάν Λαπόρτα καλείται να «καλύψει» μια τρύπα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι απαραίτητα για το πλάνο βιωσιμότητας που έχει εγκρίνει τη La Liga.

Η Ομοσπονδία των Ισπανών ανακοίνωσε την Πέμπτη (14/9) τα οικονομικά δεδομένα των 20 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο «ψαλίδι» στο μπάτζετ των Καταλανών.

Barcelona have had their spending cap slashed to €270million ($290m) by La Liga.



The Spanish top flight confirmed their caps for every club on Thursday with Barcelona seeing a severe reduction.https://t.co/OPqiqA4Cbw