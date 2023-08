Η Αλ Αχλί κατέθεσε πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, όμως ο Αργεντινός χαφ μετά από συζητήσεις με τον προπονητή του Ντιέγκο Σιμεόνε, αποφάσισε να παραμείνει στους «ροχιμπλάνκος».

Οι συναγερμοί απενεργοποιήθηκαν τουλάχιστον προς το παρόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με το ισπανικό Relevo, αλλά και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ απέρριψε την πρόταση της Αλ Αχλί και αποφάσισε να παραμείνει στην ερυθρόλευκη πλευρά της Μαδρίτης.

Σχεδόν 32 εκατομμύρια ευρώ προσέφεραν οι Σαουδάραβες στον Αργεντινό χαφ, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να «κρύβεται» από πλευράς της πίσω από τη ρήτρα των 50 εκατομμυρίων και τον ίδιο να κλείνει την πόρτα στην ομάδα της Saudi Pro League, μετά από κουβέντα που είχε με τον προπονητή του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Rodrigo de Paul deal has collapsed. Al Ahli are prepared to focus on their main target in the midfield after €32m negotiation finally broken on Monday night ⛔️🇦🇷🇸🇦



De Paul, prepared to stay at Atléti and fight for his club after speaking to Diego Simeone. pic.twitter.com/h9SlVYILGw