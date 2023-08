Στην Ολλανδία και την Αϊντχόφεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σερτζίνιο Ντεστ με την Μπαρτσελόνα να καλύπτει το 50% των αποδοχών του.

Έχοντας ήδη πουλήσει τους Κεσιέ και Ντεμπελέ την τελευταία εβδομάδα, η Μπαρτσελόνα θέλει να κάνει περαιτέρω πωλήσεις τις τελευταίες ημέρες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Σερτζίνιο Ντεστ είναι η πρώτη εξ' αυτών, με τον 22χρονο να παραχωρείται -σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο- δανεικός στην Αϊντχόφεν, με την οψιόν αγοράς των 10 εκατομμυρίων να είναι προαιρετική.

Ο δεξιός μπακ της Εθνικής ΗΠΑ τις επόμενες 24 ώρες θα μεταβή στην Ολλανδία με τις ιατρικές του εξετάσεις να έχουν ήδη προγραμματιστεί από την PSV, η οποία θα πρέπει να τον έχει διαθέσιμο για τον αγώνα του Champions League με τη Ρέιντζερς στα μέσα της εβδομάδας. Η Αίντχόφεν θα πάρει τον Ντεστ δανεικό για τη φετινή σεζόν, αν και θα έχει την ευκαιρία να τον υπογράψει σε μόνιμη βάση του χρόνου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Ιταλό expert στις μεταγραφές η Μπάρτσα θα καλύψει το 50% των απολαβών του.

