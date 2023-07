Σε ένα Clasico που θύμισε... επίσημο ντέρμπι με αρκετή ένταση και αψιμαχίες, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 της Ρεάλ Μαδρίτης που είχε πέντε δοκάρια, έχοντας ως πρωταγωνιστή-έκπληξη τον 20χρονο Φερμίν Λόπεθ (γκολ και ασίστ).

Το πρώτο Clasico της χρονιάς, έστω κι ανεπίσημο, βάφτηκε Μπλαουγκράνα. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης χάρισαν στο αμερικανικό κοινό μια ισχυρή γεύση από τα περίοπτα ντέρμπι των «Μπερναμπέου» και «Καμπ Νόου», με την ομάδα του Τσάβι να πετυχαίνει ευρεία νίκη στο φινάλε (3-0) απέναντι στους Μερένγκες που ήταν τρομερά δύστοκοι, έχοντας χαμένο πέναλτι με τον Βινίσιους και συνολικά πέντε δοκάρια!

Ο παίκτης-κλειδί που προσέδωσε σχήμα θριάμβου στους Μπλαουγκράνα ήταν συνάμα παίκτης-έκπληξη. Ο λόγος για τον 20χρονο χαφ Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη Λινάρες Ντεπορτίβο της τρίτης κατηγορίας και φέτος είναι η αποκάλυψη της προετοιμασίας στις ΗΠΑ, πιστοποιώντας τις θετικές εντυπώσεις των προηγούμενων ημερών με υπέροχο γκολ (85') και ασίστ στον Φεράν Τόρες για το τελικό 3-0 στο 90+1'.

Μέχρι εκείνο το σημείο, το ματς ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά δηλώνει πιστός στην Μπάρτσα, έβαλε μπροστά τους Καταλανούς στο 15ο λεπτό. Η Ρεάλ είχε την ευκαιρία για άμεση απάντηση, όμως, ο Βινίσιους έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο από τα συνολικά πέντε της Βασίλισσας που μοιραία έμεινε στο μηδέν.

