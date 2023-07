Ζοάο Φέλιξ: «Θα ήθελα πολύ να παίξω στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ζοάο Φέλιξ σε δηλώσεις του τόνισε πως θα ήθελε πολύ να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα και πως ήταν πάντα το όνειρο του.

Ο Ζοάο Φέλιξ επέστρεψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης έπειτα από τον εξάμηνο δανεισμό του στην Τσέλσι, όμως μόνο σίγουρο δεν είναι πως θα παραμείνει στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο». Το γυαλί ανάμεσα στις δυο πλευρές έχει ραγίσει και δύσκολα θα... κολλήσει ξανά.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σε δηλώσεις του στον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, χαρακτηρίζοντας την ως μεταγραφή - όνειρο.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω για την Μπάρτσα. Η Μπαρτσελόνα ήταν πάντα η πρώτη μου επιλογή και θα ήθελα πολύ να γίνω μέλος της. Ήταν πάντα το όνειρό μου από τότε που ήμουν παιδί. Αν συμβεί, θα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα», ανέφερε ο Πορτογάλος.

🚨 EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”.



◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”.



◉ “It was always my dream since I was a kid”.



◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO