Σύμφωνα με τη Marca η Σεβίλλη αντιμετωπίζει χρέη της τάξης των 90 εκατομμυρίων ευρώ και συνεπώς έχει βάλει «πωλητήριο» σε όλους τους ποδοσφαιριστές της.

Η σεζόν έκλεισε ιδανικά για τη Σεβίλλη, καθώς κατέκτησε το... αγαπημένο της Europa League κόντρα στην Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο. Πλέον οι Ανδαλουσιανοί κοιτούν την επόμενη ημέρα τους και και η κατάσταση δεν είναι τόσο ευχάριστη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca ο πρόεδρος του συλλόγου Πέπε Κάστρο ενημέρωσε προπονητή και τεχνικό διευθυντή ότι τα χρέη έχουν φτάσει τα 90 εκατομμύρια ευρώ και συνεπώς όλοι οι ποδοσφαιριστές τίθενται προς πώληση. Τα πράγματα είναι δύσκολα και σίγουρα δεν θα φτάσουν μια ή δύο πωλήσεις...

