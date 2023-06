Σύμφωνα με ισπανικά media ο αθλητικός δικαστής εισηγήθηκε ποινή πέντε αγωνιστικών στον Φεντερικό Βαλβέρδε για το γρονθοκόπημα στον Άλεξ Μπαένα της Βιγιαρεάλ στο πάρκινγκ του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η ισπανική ποδοσφαιρική δικαιοσύνη δεν θα αφήσει ατιμώρητο τον Φεντερίκο Βαλβέρδε για το γρονθοκόπημα στον Άλεξ Μπαένα της Βιγιαρεάλ στο πάρκινγκ του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», μετά την νίκη των Κίτρινων Υποβρυχιών. Σύμφωνα με ισπανικά media ο αθλητικός δικαστής εισηγήθηκε ποινή πέντε αγωνιστικών στον Ουρουγουανό χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο διεθνής μέσος επιτέθηκε στον Ισπανό χαφ, επειδή προσέβαλε το αγέννητο παιδί του, λέγοντας του χαρακτηριστικά. «Κλάψε τώρα που ο γιος σου δεν πρόκειται να γεννηθεί». Ο Βαλβέρδε τον περίμενε στο πάρκινγκ και τον χτύπησε στο πρόσωπο, με τον ποδοσφαιριστή της Βιγιαρεάλ να υποβάλει καταγγελία στην Αστυνομία για τη σωματική επίθεση.

Αν τελικά η τιμωρία εφαρμοστεί ο χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης θα χάσει τα ματς κόντρα σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Αλμερία, Θέλτα, Χετάφε και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

