Στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Μπορούσια Ντόρτμουντ στον τελικό του Champions League ο Μαρσέλ Σάμπιτσερ μάς χάρισε επική ατάκα.

«Μεθυσμένος» από τη χαρά της νίκης επί της Παρί Σεν Ζερμέν και της επακόλουθης πρόκρισης στον τελικό του Champions League μετά από 11 χρόνια για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Μαρσέλ Σάμπιτσερ ερωτήθηκε αν θα δει τον έτερο ημιτελικό μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν Μονάχου.

Η απάντησή του ήταν αυθόρμητη και απολαυστική, συγκεκριμένα ανέφερε: «Θα πιω πολλά ποτά απόψε, οπότε ας δούμε σε τι κατάσταση θα είμαι αύριο».

Εδώ το σχετικό βίντεο:

“I will have a lot of drinks tonight so let’s see in which shape I’m in tomorrow.”



Marcel Sabitzer’s response to if he’ll watch Real Madrid vs. Bayern did not disappoint 😂 pic.twitter.com/h4mY5FS15O