Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, δεν απέφυγε την πιο μάλλον άκαιρη ερώτηση που του τέθηκε μετά τον αποκλεισμό της PSG.

Όλα τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν από την Μπορούσια Ντόρτμουντ πήγαν στον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έζησε την τελευταία του βραδιά στο Champions League με την παριζιάνικη ομάδα στο Parc des Princes.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα υποστηρίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης στη μονομαχία της με την Μπάγερν Μονάχου στο Μπερναμπέου αυτή την Τετάρτη (08/05), ο επιθετικός επέλεξε να φύγει από τη μικτή ζώνη αφού πήρε μια χαρακτηριστική έκφραση στο πρόσωπό του που τα έλεγε όλα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

⚪️🙄 Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y