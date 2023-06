Η Πενιαρόλ ονόμασε ένα από τα προπονητικά γήπεδά της, Φεντερίκο Βαλβέρδε, προς τιμήν του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε βρίσκεται σε περίοδο διακοπών στην πατρίδα του την Ουρουγουάη και εκεί τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε προπόνηση με την Πενιαρόλ, τον σύλλογο της Ουρουγουάης στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και τον τίμησε δίνοντας το όνομά του σε ένα από τα προπονητικά κέντρα της.

💛🖤 Fede Valverde’s boyhood club Peñarol have inaugurated a pitch named after him in their Sports City. pic.twitter.com/y7sPVjQZr1