Εξελίξεις φέρνει το «αντίο» του Καρίμ Μπενζεμά στα μεταγραφικά της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, σύμφωνα με την Daily Mail, ετοιμάζει να προσφέρει στην Τότεναμ 120 εκατομμύρια ευρώ για τον Χάρι Κέιν.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης ακόμα να μετρά αντίστροφα για την τελευταία αγωνιστική της La Liga (04/06-19:30) απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας της ήδη «τρέχει» για τα... καλά.

Οι Μερένγκες αναδομούνται, έχοντας ήδη «κλείσει» επί της ουσίας τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και τον Χοσέλου, όμως μετά την ανακοίνωση του «αντίο» του Καρίμ Μπενζεμά πλέον η μεταγραφική τους προσοχή στρέφεται στη θέση του φορ.

Και όσον αφορά αυτή, είναι γνωστό πως οι Μαδριλένοι θα ήθελαν να δουν τον Χάρι Κέιν στο «Μπερναμπέου». Λίγο μέρες πριν, η Relevo ανέφερε πως η υπόθεση του Άγγλου σχετίζεται άμεσα οικονομικά με το αν τελικά ο Μπενζεμά θα αποχωρήσει και πλέον η Daily Mail μεταδίδει πως η Ρεάλ είναι έτοιμη να βγάλει από τα ταμεία της 120 εκατομμύρια ευρώ για τον κάνει δικό της!

Real Madrid set their sights on Harry Kane as they prepare to join Man United in £100m race for his signature following Karim Benzema's exit



✍️ @SamiMokbel81_DM https://t.co/IvG3r96Yfm pic.twitter.com/pJx96t41mL