Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης σήκωσαν πανό στήριξης υπέρ του Βινίσιους για την ρατσιστική επίθεση του δέχτηκε στο «Μεστάγια» και στο 20ο λεπτό του αγώνα με την Ράγιο Βαγιεκάνο αποθεώθηκε.

Ο Βινίσιους είναι το πρόσωπο των ημερών στη La Liga. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ για ακόμα μια φορά έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης, αυτή τη φορά στο «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια και η οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης έχει σηκώσει ασπίδα προσπατίας γύρω του.

At the Bernabéu: “Vinicius is all of us, enough is enough.” @MarioCortegana pic.twitter.com/krpUraGsyz