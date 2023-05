Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι θα φορέσουν τη φανέλα του Βινίσιους απέναντι στη Βαγιεκάνο για να στηρίξουν τον συμπαίκτη τους μετά τις ρατσιστικές επιθέσεις.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ αποτελεί το πρόσωπο των ημερών στην Ισπανία, με τον Βραζιλιάνο να δέχεται κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο του ποδοσφαίρου μετά τις νέες ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε στο «Μεστάγια».

Από την πρώτη στιγμή η Ρεάλ βρέθηκε στο πλευρό του με σκληρή επίθεση κατά της Ομοσπονδίας για την ανοχή της σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πλέον τη σκυτάλη παίρνουν οι συμπαίκτες του.

Όπως έγινε γνωστό, οι ποδοσφαιριστές των Μερένγκες θα φορέσουν τη φανέλα του Βραζιλιάνου στον αγώνα απέναντι στη Βαγιεκάνο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο οποίος αναμένεται να μετατραπεί σε κίνημα στήριξης προς τον 22χρονο.

Αν και ο ίδιος δεν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στην αναμέτρηση λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως θα παρευρεθεί στις κερκίδες του γηπέδου για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των συμπαικτών του.

