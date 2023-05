Χωρίς κίνητρο και αγωνιστική ένταση, η Μπαρτσελόνα γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα στη La Liga, αυτή την φορά στην έδρα της Βαγιαδολίδ με το βαρύ 3-1, κάνοντας ζημιά (άθελά της;) στην συμπολίτισσα Εσπανιόλ, στην μάχη που δίνει για την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία.

Πόσο θα ήθελε ο Τσάβι το πρωτάθλημα να είχε τελειώσει για την ομάδα του με τη νίκη – τίτλου στην έδρα της Εσπανιόλ! Επί της ουσίας, το πρωτάθλημα τελείωσε εκεί για την Μπαρτσελόνα η οποία, μετά την εντός έδρας ήττα από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχασε και στην έδρα της 18ης Βαγιαδολίδ και, μάλιστα, με το βαρύ 3-1.

Με αυτή την ήττα, μάλιστα, οι πρωταθλητές έδωσαν… πάτημα για γκρίνια στην συμπολίτισσα Εσπανιόλ, η προσπάθεια της οποίας για παραμονή στην La Liga δέχθηκε ισχυρό πλήγμα με τη νίκη της ομάδας του Ρονάλντο (το Φαινόμενο).

Με νέα πρόσωπα ο Πάουλο Σέσαρ Πετσολάνο στην ενδεκάδα των γηπεδούχων, με τον Καμερουνέζο αμυντικό μέσο Μάρτιν Χόνγκλα να απουσιάζει λόγω τιμωρίας και τον Ουρουγουανό προπονητή να αλλάζει το 3-5-2 του προηγούμενου αγώνα σε 4-3-3, με Γκονσάλο Πλάτα και Ντάργουιν Ματσίς να πλαισιώσουν τον Κάιλ Λάριν στην γραμμή κρούσης.

Με τον Γκάβι να επιστρέφει από τιμωρία, ο Τσάβι αιφνιδίασε δίνοντας θέση βασικού, για πρώτη φορά στη La Liga, στον νεαρό μέσο Πάμπλο Τόρε, ο οποίος δεν τα πήγε άσχημα σε γενικές γραμμές. Ρόναλντ Αραούχο και Ζιλ Κουντέ έμειναν εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων και ο Σέρχιο Μπουσκέτς ξεκουράστηκε, προκειμένου ο Έρικ Γκαρθία να δοκιμαστεί, για άλλη μια φορά, ως αμυντικός μέσος.

Αυτογκόλ του Κρίστενσεν στα 82 δευτερόλεπτα!

Όπως και στην ήττα από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ προτού συμπληρωθεί καν το πρώτο πεντάλεπτο. Αυτή την φορά, μάλιστα, το εις βάρος τους τέρμα ήρθε μόλις στο 82o… δευτερόλεπτο και από δικό τους ποδοσφαιριστή!

Ο Ματσίς σέντραρε από τα αριστερά και ο Αντρεάς Κρίστενσεν, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα προ του Λάριν, την έστειλε με κεφαλιά – ψαράκι στα δίκτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Μαρκ – Αντρέ Τερ Στέγκεν για το 1-0.

Το αυτογκόλ του Δανού ισοφάρισε το γρηγορότερο στην ιστορία της Μπάρτσα στο πρωτάθλημα, αφού στο 82ο δευτερόλεπτο είχε… σκοράρει και ο Τζόρντι Άλμπα σε ήττα των Μπλαουγκράνα από την Ρεάλ Σοσιεδάδ (1-0) στις 4 Ιανουαρίου του 2015 στο «Ανοέτα».

Εκείνη η ήττα σημάδεψε θετικά την σεζόν για τους Καταλανούς, αφού προκάλεσε μια σειρά από γεγονότα που αποτέλεσαν το ιδανικό ηλεκτροσόκ για να φτάσει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έως και την κατάκτηση του τρεμπλ.

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αντιδράσουν με προσπάθειες των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πάμπλο Τόρε και Ραφίνια, χωρίς όμως αποτέλεσμα και με τους γηπεδούχους να δείχνουν απειλητικοί σχεδόν σε κάθε τους επίθεση.

Ιστορικός Λάριν και 2-0 στο 22’!

Και, σε μια από αυτές τις επιθέσεις, ο Έρικ Γκαρθία... θυμήθηκε ότι η φυσική του θέση είναι αυτή του στόπερ και, ως τέτοιος, «σκούπισε» τα πόδια του Πλάτα μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να δείχνει ορθά την άσπρη βούλα του πέναλτι.

Ο Λάριν, το όνομα του οποίου «έπαιξε» και για ελληνικές ομάδες και έχει εξελιχθεί σε παίκτη – κλειδί από τον Γενάρη που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Κλαμπ Μπριζ, νίκησε τον Τερ Στέγκεν από τα έντεκα μέτρα, διαμόρφωσε το 2-0 μόλις στο 22ο λεπτό, έφτασε τα οκτώ γκολ σε 17 συμμετοχές και έγινε μόλις ο πρώτος Καναδός που σκοράρει εις βάρος της Μπάρτσα σε επίσημο παιχνίδι, στα 124 χρόνια ιστορίας του καταλανικού συλλόγου.

Με αυτά τα δύο γκολ παθητικό, οι Μπλαουγκράνα δεν μπορούν πλέον να σπάσουν το ρεκόρ της Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο με 15 γκολ την σεζόν 2004-05 ως η καλύτερη αμυντική επίδοση ομάδας στο Top-5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Μέχρι την ανάπαυλα, ο Ραφίνια έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να μειώσει στο σκορ, με τον Τζόρντι Μασίπ (γέννημα – θρέμμα της Μπάρτσα και με θητεία στην πρώτη ομάδα) να κρατάει το πολύτιμο προβάδισμα δύο τερμάτων για την ομάδα του.

Μήνυμα Ραφίνια υπέρ Βινίσιους

Ο Τσάβι, στη προσπάθειά του να προστατεύσει το βραβείο «Θαμόρα» του Τερ Στέγκεν ως ο τερματοφύλακας με το μικρότερο παθητικό, τον έβγαλε στο ημίχρονο και πέρασε στην θέση του τον Ινιάκι Πένια, όπως και τον Φρανκ Κεσιέ αντί του Σέρτζι Ρομπέρτο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια καλή προσπάθεια με τον Αλεχάντρο Μπάλντε, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πλησίασαν πιο κοντά στο γκολ, όταν ύστερα από σέντρα του Πλάτα, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της Μπλαουγκράνα εστίας.

Στο 63’ , ο Ραφίνια έγινε αλλαγή, έβγαλε την φανέλα του και από κάτω είχε ένα μήνυμα στήριξης προς τον συμπατριώτη του, Βινίσιους Ζούνιορ, για την ρατσιστική επίθεση εναντίον του στο «Μεστάγια».

«Until the color of a man's skin Is of no more significance than the color of his eyes there is a war» ανέφερε το μήνυμα του Βραζιλιάνου εξτρέμ, παίρνοντας έναν στίχο από το «War» του Μπομπ Μάρλεϊ, όπου αναφέρει ότι «μέχρι το χρώμα του δέρματος ενός άνδρα δεν θα είναι πιο σημαντικό από το χρώμα των ματιών του, θα υπάρχει πόλεμος».

3-0 ο Πλάτα, το «Πιτσίτσι» ο Λεβαντόφσκι

Ο Φρεσνέδα με πλασέ βρήκε και αυτός το δοκάρι της εστίας του Ινιάκι Πένια, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο πλασέ εξ’ επαφής του Πλάτα, ύστερα από μπαλιά στον κενό χώρο και ασίστ του Λάριν στο εξτρέμ από τον Ισημερινό. Αρχικά υποδείχθηκε οφσάιντ, αλλά το VAR επιβεβαίωσε την κανονική θέση του Πλάτα για το 3-0 (73’), αφού τον κάλυπτε ο (και πάλι εκτεθειμένος) Έρικ Γκαρθία. Και αν η Σοσιεδάδ είχε 32 χρόνια να νικήσει στο «Καμπ Νόου», η Βαγιαδολίδ είχε 26 χρόνια να σημειώσει τρία γκολ εις βάρος της Μπαρτσελόνα (3-1 στις 16 Απριλίου του 1997).

Το μόνο που κατάφερε η Μπάρτσα, όπως άλλωστε και κόντρα στην Σοσιεδάδ, ήταν ο Λεβαντόφσκι να… αυγατίσει τα γκολ του στον δρόμο προς την κατάκτηση του βραβείου «Πιτσίτσι» ως πρώτου σκόρερ με πλασέ από δύσκολη γωνία (84’), αφού έφτασε τα 22, πέντε περισσότερα από τον δεύτερο Καρίμ Μπενζεμά.

Βαγιαδολίδ (Πάουλο Σέσαρ Πετσολάνο): Μασίπ – Φρεσνέδα, Χοακίν (16’ λ. τρ. Νταβίντ Τόρες), Χάβι Σάντσεθ, Ολάσα (56’ Εσκουδέρο) – Αγουάδο, Ρόκε Μέσα (56’ Μόντσου), Πλάνο (71’ Κίκε Πέρεθ) – Πλάτα, Λάριν, Ματσίς (71’ Λούκας Ολιβέιρα).

Μπαρτσελόνα (Τσάβι): Τερ Στέγκεν (46’ Ινιάκι Πένια) – Σέρτζι Ρομπέρτο (46’ Κεσιέ), Κρίστενσεν, Μάρκος Αλόνσο, Μπάλντε – Έρικ Γκαρθία, Πάμπλο Τόρε (63’ Ντεμπελέ), Ντε Γιονγκ – Ραφίνια (63’ Φεράν Τόρες), Λεβαντόφσκι, Γκάβι (76’ Φατί).

