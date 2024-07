«Ο Άρης τα βρήκε με Βαγιαδολίδ για Μόντσου στα 3,6 εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Ρεάλ Βαγιαδολίδ για την απόκτηση του Μόντσου αντί 3,6 εκατ. ευρώ.

Ακόμη ένα «μπαμ» φαίνεται πως ολοκληρώνει ο Άρης, αφού μετά την συμφωνία για την απόκτηση του Σιφουέντες, πέτυχε ακόμη μία, αυτή τη φορά με την Ρεάλ Βαγιαδολίδ, για να κάνει δικό του τον Μόντσου, μία εξέλιξη που επιθυμούσε αρκετά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και μερικές μέρες, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, και σήμερα φαίνεται πως επήλθε η συμφωνία για την μεταγραφή του 24χρονου Ισπανού κεντρικού μέσου, με το ποσό να φτάνει τελικά τα 3,6 εκατ. ευρώ σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Την περασμένη σεζόν ο Μόντσου πραγματοποίησε 42 συμμετοχές στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Βαγιαδολίδ σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στα περισσότερα από 3,5 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

🇪🇸🇬🇷 Greek side Aris have agreed on €3.6m deal to sign Spanish midfielder Monchu from Valladolid.



Deal in place between clubs and player, final details being sorted as Monchu will be club record signing for Aris. pic.twitter.com/cf6QyXYCvC