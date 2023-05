Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Η απόφαση για την υποβολή προσφοράς στην πλευρά του Ουσμάν Ντεμπελέ για την ανανέωση του συμβολαίου του ήταν ειλημμένη και τώρα που οι υποχρεώσεις οδεύουν προς το φινάλε τους, η Μπαρτσελόνα έκανε την πρώτη της πρόταση στον 25χρονο Γάλλο εξτρέμ της όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός μεταγραφολόγος ανέφερε πως οι Καταλανοί έκανε μία πρώτη διερευνητική προσφορά κι αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Understand Barcelona have now made new contract proposal to Ousmane Dembélé. It's just opening bid; new rounds of talks will follow. 🔵🔴 #FCB



Current deal expires in 2024 and includes €50m release clause for this summer; Ousmane wants to stay, Xavi considers him untouchable. pic.twitter.com/CXJhv5U9vC