Ο Τσάβι στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Χετάφε, χωρίς σκορ, στάθηκε στην κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου αλλά και στην ώρα που έγινε το ματς.

Η Μπαρτσελόνα «κόλλησε» στη «λευκή» ισοπαλία για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική. Μετά το εντός έδρας ματς με τη Χιρόνα δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Χετάφε στη Μαδρίτη. Ύστερα από αυτές τις δυο «γκέλες» η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους 11 βαθμούς.

Ο Τσάβι στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τους Μαδριλένους στάθηκε στο «ξερό» γήπεδο αλλά και στην ώρα που έγινε το παιχνίδι, καθώς οι ποδοσφαιριστές του είναι «συνηθισμένοι να παίζουν βράδυ».

🎙️| Xavi: “Yesterday, in Barcelona, we trained on a ‘dry pitch’ in order to anticipate what we’d get today. I’ve been criticized a lot for my comments on the pitches at times, but for us it is essential.” #fcblive pic.twitter.com/mrsvNfKIxO

«Η κατάσταση του γρασιδιού μάς επηρέασε. Χθες κάναμε προπονήσεις σε στεγνό γήπεδο. Έχω επικριθεί πολύ για το θέμα της επιεφάνειας των γηπέδων. Σήμερα το έχει δει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις έτσι, είναι άσχημο για το θέαμα. Η μπάλα κολλάει, είναι κακό ακόμα και για τη Χετάφε. Είναι απαραίτητο να είναι σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είναι δικαιολογία πάντως για μας και πρέπει να ξαναβρούμε τον καλό εαυτό μας

Έχουμε επίσης συνηθίσει να παίζουμε τη νύχτα, όχι με τον ήλιο αυτή την ώρα το απόγευμα. Την επόμενη Κυριακή παίζουμε πάλι απόγευμα. Δεν θέλω να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τεχνικός των Μπλαουγκράνα.

🎙️| Xavi: “We’re also used to playing at night, not with the sun at this time in the afternoon, it’s also a bit costly. Next Sunday, we have another match at this time, I don’t want it to sound like an excuse, but we need to adapt accordingly.”