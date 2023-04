Κέφια είχε ο Καρίμ Μπενζεμά κόντρα στη Βαγιαδολίδ, αφού πέτυχε το πιο γρήγορο χατ τρικ της καριέρας του, γράφοντας μέσα σε μόλις επτά λεπτά το 4-0 στο ημίχρονο για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ποιος είδε τον Μπενζεμά και δεν τον φοβήθηκε... Ο Γάλλος έστησε προσωπικό πάρτι στο πρώτο μέρος κόντρα στη Βαγιαδολίδ και κατάφερε να πέτυχε χατ τρικ μέσα σε έξι λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν και το πιο γρήγορο χατ τρικ της καριέρας του αλλά και το τρίτο πιο γρήγορο στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης! Το πρώτο αίμα χύθηκε στο 29΄όταν έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από φανταστική σέντρα του Βινίσιους, ενώ τρία λεπτά αργότερα τιμώρησε ξανά τους φιλοξενούμενους με υπέροχο τελείωμα στο παραθυράκι της εστίας. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 36΄ στο αδιαμφισβήτητα πιο εντυπωσιακό γκολ, αφού έγραψε το 4-0 με εξαιρετικό γυριστό για να πετύχει το πιο πρώτο χατ τρικ της καριέρας του στο ημίχρονο αγώνα.

6'30 - Il s'est écoulé 6 minutes et 30 secondes entre le 1er et le 3e but de Karim Benzema avec le Real Madrid contre Valladolid, le triplé le plus rapide de sa carrière. Fusée.🚀#RMAVAL pic.twitter.com/erk41Fyoah