Κρόος: «Η φετινή φανέλα της Ρεάλ είναι μεγάλη μ@λ#κί*»

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast που κάνει μαζί με τον αδελφό του, ο Τόνι Κρόος εξηγεί γιατί δεν αντέχει τη φανέλα που φοράει φέτος με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τόνι Κρόος, μπορεί στο podacast που κάνει με τον αδερφό του Φέλιξ να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς και ξύνινη γλώσσα. Οι δυο τους καταπιάνονται με διάφορα θέματα, αν και τα ποδοσφαιρικά επανέρχονται πάντα στο επίκεντρο των συζητήσεων. Στο τελευταίο επεισόδιο, το δίδυμο ξεκινά μια συζήτηση για τις φανέλες.

«Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε μια φανέλα με γιακά. Δεν είναι μια ποδοσφαιρική φανέλα. Προς όλους τους σχεδιαστές: είναι μεγάλη μ@λ#κί*, είναι χάλια. Οι φανέλες με γιακάδες δεν δείχνουν καλά, είναι άσχημες και άβολες. Αν προσθέσουμε μερικά κουμπιά, καταλήγουμε να παίζουμε με ένα πουκάμισο;», λέει, σε σχόλια που μετέδωσε το γερμανικό μέσο Sport1 .

«Η πιο όμορφη φανέλα με την οποία έχω παίξει είναι αυτή της σεζόν 2019-2020», πρόσθεσε. «Το να μην κερδίσω έναν τίτλο με αυτή τη φανέλα θα ήταν ασέβεια». Εκείνη τη σεζόν, ο Κρόος και η Ρεάλ είχαν αποτύχει στα νοκ-άουτ του Champions League αλλά είχαν κατακτήσει τη La Liga.

Kroos: 🗣“2019/2020 Jersey was the best one. I still have that kit with me at home. That was the most beautiful Jersey I ever played with. Sometimes I didn't even want to change it. I wanted to take it home, even though I already have 60.” pic.twitter.com/zMVZt2YQsm