Με πολύ κεφάτο τον Φεράν Τόρες, η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 την Κάντιθ στο «Καμπ Νόου» με γκολ των Σέρτζι Ρομπέρτο και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και επανέφερε στους οκτώ βαθμούς την διαφορά της από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης – Δύο δοκάρια και δύο (ορθώς) ακυρωθέντα γκολ η Κάντιθ.

Χωρίς Ρόναλντ Αραούχο (τιμωρημένος), Πέδρι και Ουσμάν Ντεμπελέ (τραυματίες) και με την κούραση από τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Europa League, η αναμέτρηση με την Κάντιθ έκρυβε για την Μπαρτσελόνα περισσότερες παγίδες απ’ ότι θα ήθελε.

Και, παρ’ ότι ζορίστηκε για σαράντα λεπτά, η πρωτοπόρος της La Liga φόρτσαρε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και, εντέλει, έφτασε στην εντός έδρας νίκη με 2-0, χάρη στην οποία επανέφερε στους οκτώ βαθμούς την διαφορά της από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, στην κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου.

Με απόντες τους παραπάνω, ο Τσάβι ξεκίνησε τον Έρικ Γκαρθία αντί του Αραούχο στο κέντρο της άμυνας, με τον Σέρτζι Ρομπέρτο στα χαφ αντί του Πέδρι και τους Φεράν Τόρες – Ανσού Φατί στο πλευρό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην επίθεση.

Ο Σέρχιο, χωρίς τον τιμωρημένο μπακ Εσπίνο, δεν έκανε σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα, έχοντας ως «όπλο» την καλή παράδοση της Κάντιθ, η οποία στις τελευταίες της δύο επισκέψεις στο «Καμπ Νόου» μετρούσε μια νίκη και μια ισοπαλία.

Οι Μπλαουγκράνα πήραν από την αρχή την μπάλα, απειλώντας νωρίς με Έρικ Γκαρθία και Γκάβι, με τους Ανδαλουσιάνους να απαντούν με τον δραστήριο Τεό Μπονγκοντά, καταφέρνοντας μάλιστα να σκοράρουν με τον Ρουτζέ Μαρτί, γκολ που ακυρώθηκε ορθά για οφσάιντ του σκόρερ (19’).

Ο Φεράν Τόρες, σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του, ήταν πολύ δραστήριος ως δεξί εξτρέμ αντί του Ραφίνια, ο οποίος πιθανότατα πλήρωσε την… δημόσια τσατίλα του για την αντικατάστασή του στον αγώνα με τη Γιουνάιτεντ.

Ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος έπεσε θύμα ενός πέναλτι από τράβηγμα του Φάλι που δεν πήραν χαμπάρι ούτε ο διαιτητής ούτε ο VAR, είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία στο 41’, μόλις δύο λεπτά πριν από το πρώτο γκολ των γηπεδούχων.

Καταπληκτική ενέργεια του Φεράν Τόρες από τα δεξιά όπου «χόρεψε» τρεις αντιπάλους, σέντρα στον Λεβαντόφσκι, κεφαλιά του Πολωνού που έδιωξε ο Ίθα πάνω στην γραμμή, με τον Σέρτζι Ρομπέρτο να παίρνει το ριμπάουντ για να ανοίξει το σκορ.

Arzamendia, Alcaraz and Fali all beaten by Ferran, whose cross eventually leads to Barça's first goal by Sergi Roberto pic.twitter.com/m3IwGNaQgC