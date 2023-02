Ο σταρ της Μπαρτσελόνα Ραφίνια εξοργίστηκε μετά την αντικατάστασή του στον αγώνα κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χτύπησε αρκετές φορές τη θέση του στον πάγκο πριν επέμβει ο Ζόρντι Άλμπα να τον ηρεμήσει.

Ο Βραζιλιάνος που σκόραρε για την Μπαρτσελόνα στο 76ο λεπτό διαμορφώνοντας -το τελικό- 2-2, αντικαταστάθηκε επτά λεπτά αργότερα με τον Φεράν Τόρες να ρίχνεται στη μάχη.

Κάμερα κατέγραψε την αντίδρασή του στην απόφαση του Τσάβι να τον αποσύρει, με τον 30χρονο να ρίχνει τρεις γροθιές σε ένα κάθισμα στον πάγκο, εκφράζοντας έτσι την απογοήτευσή του. Ο Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος νωρίτερα είχε αντικατασταθεί και ο ίδιος, προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Δείτε το βίντεο:

Xavi has blood on his hands for making raphinha do like thispic.twitter.com/EuxBvCIMLl