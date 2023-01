Σύμφωνα με αποκάλυψη πρώην κρατούμενων των φυλακών, όπου ο Ντάνι Άλβες κρατείται κανείς δεν αποκαλεί τον Βραζιλιάνο βιαστή την ώρα που υπογράφει αυτόγραφα σε φανέλες.

Σε φυλακές της Βαρκελώνης βρίσκεται ο Ντάνι Άλβες μετά την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος 23χρονης κοπέλας. Πάντως, μόνο προβλήματα δεν έχει αντιμετωπίσει κατά την κράτησή του μέχρι στιγμή ο Βραζιλιάνος.

Σύμφωνα με έναν πρώην κρατούμενο που αποφυλακίστηκε λίγες μέρες μετά τη φυλάκιση του 39χρονου και μίλησε στο ισπανικό Telecino, ο Άλβες υπογράφει αυτόγραφα σε φανέλες, ενώ κανείς από όσους βρίσκονται στη φυλακή δεν τον αποκαλεί βιαστή.

