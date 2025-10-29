Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να δώσει φιλικό αγώνα στο Περού τον Δεκέμβριο!

Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να δώσει μία φιλική αναμέτρηση στο Περού τον Δεκέμβριο με στόχο να αντισταθμίσει τα χαμένα έσοδα μετά την ακύρωση του αγώνα κόντρα στη Βιγιαρεάλ που θα διεξαγόταν στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να δώσει έναν φιλικό αγώνα στο Περού τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Μάλιστα, η πρόταση που έχει υποβληθεί λέγεται ότι θα ξεπεράσει οικονομικά τον αγώνα που θα διεξαγόταν στο Μαϊάμι εναντίον της Βιγιαρεάλ.

Πιο συγκεκριμένα, εκείνο το παιχνίδι θα έφερνε κέρδη στην ομάδα περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αυτό που σχεδιάζεται τώρα, με επικρατέστερη ημερομηνία διεξαγωγής τις 22 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια.

Η είδηση ​​αυτή αποκαλύφθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον Περουβιανό δημοσιογράφο Γκουστάβο Περάλτα, ο οποίος εξήγησε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Όσον αφορά τον φιλικό αγώνα της Μπαρτσελόνα στο Περού, όλα θα μπορούσαν να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες και η ιδέα είναι να διεξαχθεί η αναμέτρηση εναντίον της εθνικής ομάδας του Περού, όπως αναφέραμε πριν από λίγες εβδομάδες. Η Sound Music Entertainment είναι ο παραγωγός, ο ίδιος που έφερε την Ίντερ Μαϊάμι στη χώρα μας τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και το ποσό για το οποίο θα λάβουν από την διεξαγωγή αυτού του φιλικού αγώνα»

Αρχικά, οι συζητήσεις έδειχναν ότι οι «μπλαουγκράνα» θα αντιμετώπιζαν μία εκ των Ουνιβερσιτάριο ή Αλιάνζα Λίμα, δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες του Περού, όμως οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν «κυκλώσει» ως επικρατέστερο αντίπαλο την ίδια την Εθνική ομάδα της χώρας.

Ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες του για τον πιθανό αυτόν αγώνα και τα οφέλη που θα έχει ο σύλλογος από μία τέτοια αναμέτρηση.

Ωστόσο η τελική έγκριση θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις μεταξύ της Μπαρτσελόνα, των ισπανικών ποδοσφαιρικών αρχών και της AFE (Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαιριστών).