Το νέο λαμπερό «διαμάντι» της Βραζιλίας, Έντρικ Φελίπε, πέτυχε τα πρώτα του επαγγελματικά τέρματα με τη φανέλα της Παλμέιρας, μόλις 16 χρονών και 96 ημερών, κι οι «μεγάλοι» της Ευρώπης ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» για να αποσπάσουν την υπογραφή του...

Σ' έναν από τους τόπους τους ευλογημένους από τους ποδοσφαιρικούς Θεούς, που έχει γεννήσει παίκτες δεινούς σκόρερ όπως ο Πελέ ή δεξιοτέχνες όπως ο Ροναλντίνιο, ο Έντρικ Φελίπε Μορέιρα ντε Σόουζα βλέπει το πρώτο φως του ήλιου στις 21 Ιούλη του 2006! Όπως συμβαίνει συνήθως στη λατινική Αμερική, που τα παιδιά τσουλάνε στα βρώμικα δρομάκια και τις γειτονιές των πόλεων μαθαίνοντας να παίζουν μπάλα όταν ακόμα το ανάστημά τους καθιστά σχεδόν αδύνατο τον χειρισμό της, έτσι συνέβη και με τον Έντρικ.

Μεγάλωσε κάνοντας ντρίμπλες τα σκουπίδια και τα φυσικά εμπόδια στους δρόμους του Βαλπαραΐσο ενός δήμου της πολιτείας του Σάο Πάολο με πληθυσμό λιγότερο από 27.000 κόσμο. Μια πόλη που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930, λόγω της ανάγκης για επέκταση της καλλιέργειας του καφέ. Ήταν μόλις τεσσάρων ετών μπόμπιρας και ο πατέρας του συνήθιζε να μοιράζεται τα ποδοσφαιρικά του «θαύματα» στο YouTube για να τραβήξει την προσοχή των της Βραζιλίας.

Όταν ήταν 11 η Παλμέιρας τον ενέταξε στα τμήματα υποδομών της. Πέτυχε 165 γκολ σε 169 ματς στα πρώτα πέντε του χρόνια στις ομάδες Νέων (Κ11- Κ20). Στις αρχές Οκτώβρη, 16 ετών και λίγων ημερών, έκανε το επίσημο ντεμπούτο στην ομάδα, διαφημίζοντας για τα καλά το θαυματουργό του παιχνίδι: ένα κράμα έμφυτου ταλέντου, επιμονής, σκληρής δουλειάς και δεξιότητας.

Η ομορφιά των κινήσεών του είναι τέτοια, που διαφημίζεται ήδη ως ο «επόμενος Πελέ» και ένας «πιο διασκεδαστικός από τον Νεϊμάρ Τζούνιορ». Κι αν αυτές είναι συνήθεις συγκρίσεις για τους παίκτες που γεννά η Βραζιλία, τότε ίσως αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τον πρώτο παίκτη στην ιστορία της χώρας, που παίζει σε Under-15, Under-17 και Under-20, όλα την ίδια χρονιά. Τα ξημερώματα ο έφηβος στράικερ πέτυχε τα πρώτα του επαγγελματικά τέρματα συμβάλλοντας στη νίκη με 3-1 της ομάδας του επί της Ατλέτικο Παραένσε. Πανηγύρισε μάλιστα όπως ο «killer» της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μπορεί ο αριθμός και η ομορφιά των τερμάτων που παράγει να τον έχουν φέρει στην προσοχή των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, αλλά αυτό που ωθεί πολλούς να συγκρίνουν τον Έντρικ με τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αθλητισμού είναι το παιχνίδι και η ψυχική του δύναμη. Ωστόσο το ανερχόμενο αστέρι λέει ότι θέλει να γίνει γνωστός αφηγούμενος τη δική του ιστορία. «Πιστεύω ότι κάθε παίκτης έχει τις δικές του ιδιότητες και χαρακτηριστικά», λέει ο Έντρικ που λατρεύει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ωστόσο, συμφωνεί ότι και αυτός εμπνέεται από τα έργα παικτών που έχουν αφήσει το ανεξίτηλο σημάδι τους στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. «Θέλω να κατακτήσω τα ίδια πράγματα που κατέκτησαν, αλλά ο στόχος μου είναι να χτίσω τη δική μου ιστορία». Προσγειωμένος και ταπεινός ισχυρίζεται ότι δεν είναι ποτέ «πλήρως ικανοποιημένος με το ποδόσφαιρό του».

Ήδη Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν ανελλιπώς τα πεπραγμένα του νεαρού που έχει ρήτρα αποδέσμευσης 60 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα ο επικεφαλής scout της «βασίλισσας» Ζούνι Κάλαφατ, υπεύθυνος για τις μεταγραφές των Βινίσιους Τζούνιορ και Ροντρίγκο, έχει αναλάβει προσωπικά την περίπτωσή του.

Ο προπονητής του στην ακαδημία «brazuquinhas», Σίλας Εντουάρντο Σεβερίνο, ο τελευταίος που τον προπόνησε πριν ενταχθεί στην Παλμέιρας τον αποκαλεί μια μίξη των... θρύλων του τένις Ρότζερ Φέντερερ και Ραφαέλ Ναδάλ. «Ο Φέντερερ είναι ταλαντούχος, έξυπνος, ψυχρός και ψύχραιμος. Ο Ναδάλ είναι συναισθηματικός και μετατρέπει αυτό το συναίσθημα σε δύναμη με ευφυΐα. Ο Έντρικ είναι ένας συνδυασμός των δύο»!

Ο αριστεροπόδαρος επιθετικός μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της γραμμής κρούσης. Αριστερό εξτρέμ, δεξί εξτρέμ και επιθετικός. Μπορεί επίσης να ανταποκριθεί και σε ρόλο μεσοεπιθετικού. Έχει απίστευτη εκρηκτικότητα, είναι ικανός να δημιουργεί εν ριπή οφθαλμού και η ικανότητά του στο τελείωμα των φάσεων έχει συγκριθεί με αυτή του Ρονάλντο Ναζάριο.

Από άποψη σωματικής διάπλασης, έχει δυνατό κορμί και ύψος που ευνοεί τις κινήσεις στον ανοιχτό χώρο. Χειρίζεται την μπάλα εξαιρετικά και ο συνδυασμός ελέγχου και ταχύτητας είναι όλα όσα απαιτεί το modern football. Παράλληλα δείχνει ποδοσφαιρική ευφυία κατανοώντας πλήρως τη θέση του και διαβάζοντας το παιχνίδι. Είναι συνήθως στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή λόγω των ταλέντων του στην ντρίμπλα και της επίγνωσης θέσης. Ζητά την μπάλα, κινείται έξυπνα για να γίνει απειλητικός.

Προερχόμενος από τη χώρα του Joga Bonito, κουβαλά όλο το βάρος της ένδοξης ποδοσφαιρικής κληρονομιάς της Βραζιλίας. Όταν του δίνεται η ευκαιρία, δεν διστάζει να επιδείξει την ικανότητά του στον... χορό με την μπάλα, ζαλίζοντας τους αντιπάλους του, αλλά ακόμα και σε αυτό ξέρει να κρατά τις ισορροπίες. Αμυντικά, τα media της Βραζιλίας, του χρεώνουν κάποια απερίσκεπτα τάκλιν που μάλλον οφείλονται στον ζήλο της ηλικίας του.

15-year old Endrick Felipe is the latest huge talent from Brazil. He plays for Palmeiras and Madrid and Barcelona are after him pic.twitter.com/QGGaR54L6j