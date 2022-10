Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μάρκο Ασένσιο και του προσφέρει νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Θέλει να μείνει ο Ισπανός, ζητάει περισσότερα ο Ζόρζε Μέντες.

Νέο «επεισόδιο» στο «σίριαλ» για το μέλλον του Μάρκο Ασένσιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ισπανία οι Μαρένγκες κατέθεσαν πρόταση ανανέωσης στο διεθνή Ισπανό ακραίο επιθετικό, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και του προσφέρουν τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

