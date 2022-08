Ο Μάρκο Ασένσιο αρνείται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και σύμφωνα με την El Confidencial ο Φλορεντίνο Πέρεθ έδωσε εντολή στον Κάρλο Αντσελότι να μην υπολογίζει τον Ισπανό.

Στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Μάρκο Ασένσιο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2023 και οι Μερένγκες θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Η Βασίλισσα προσφέρει τετραετές συμβόλαιο στο διεθνή μεσοεπιθετικό, με απολαβές της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρών, όμως ο ποδοσφαιρσιτής δεν έχει συμφωνήσει. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν βάλει πωλητήριο 50 εκατομμύρια ευρώ, όμως παρά το ενδιαφέρον της Μίλαν, της Λίβερπουλ και άλλων ομάδων καμία ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε πρόταση.

Σύμφωνα με την El Confidencial ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφάσισε να βάλει στον «πάγο» τον Ασένσιο. Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε εντολή στον Κάρλο Αντσελότι να μην υπολογίζει τον Ισπανό, μέχρι και αν βρεθεί λύση με το θέμα του συμβολαίου του.

