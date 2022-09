Ασένσιο: «Δεν ξέρω αν θα έπαιζα στην Μπαρτσελόνα, ελπίζω να ανανεώσω με την Ρεάλ» (vids)

Αναφορικά για το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και την προοπτική της Μπαρτσελόνα, στάθηκε ο Μάρκο Ασένσιο.

Ένα από τα συμβόλαια που εκπνέεουν το επόμενο καλοκαίρι, είναι αυτό του Μάρκο Ασένσιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει ως ελεύθερος από τον ερχόμενο Γενάρη.

Μία από τις ομάδες που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο είναι και η Μπαρτσελόνα, με τον 26χρονο ποδοσφαιριστή να αναφέρεται σε συνένεντευξή του για αυτό το σενάριο αλλά και το θέμα της παραμονής του στους Μαδριλένους.

Marco Asensio tells @partidazocope: “I don't know if Barcelona want me. There are rumours on many clubs, it’s normal…” 🚨 #FCB



Can you say: I’ll never play for Barça?



“I’ve never thought about future at Barça, I have not valued it... so, don't know! Right now, I can't answer”. pic.twitter.com/PZfPMWr3l2