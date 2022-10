Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά την ήττα της από τη Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες, καθώς νίκησε με 2-0 μέσα στην έδρα της Σεβίλλης. Στη 16η θέση και στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι απογοητευτικοί Ανδαλουσιανοί.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά την ήττα της με 2-1 στο ντέρμπι με τη Ρεάλ επέστρεψε στα τρίποντα στη La Liga, καθώς επικράτησε με 2-0 της Σεβίλλης στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» και ανέβηκε στην 5η θέση με 13 βαθμούς. Τέταρτη ήττα σε επτά ματς για τους Ανδαλουσιανούς που κατρακυλούν στον βαθμολογικό πίνακα, αφού βρίσκονται στη 16η θέση και είναι μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.

GOAL | SEVILLA 0-1 ATLETICO



Marcos Llorente with a great first touch to controls a killer pass from Koke on the edge of the box and drill a shot#SevillaAtleticopic.twitter.com/tDrhzTKVLT