Κόκε, ο μύθος της Ατλέτικο! Ο Ισπανός μέσος έφτασε τις 554 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη απέναντι στη Σεβίλλη και πλέον φέρει τον τίτλο του ρέκορντμαν σε εμφανίσεις με τους Μαδριλένους.

Ραντεβού με την ιστορία έδωσε ο αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κόκε! Όπως έγινε γνωστό, ο Ισπανός μέσος βρέθηκε στο βασικό σχήμα των Μαδριλένων απέναντι στην Σεβίλλη (1/10) και έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας με 554.

Το ρεκόρ μέχρι τώρα άνηκε στον Αδελάρδο που είχε σταματήσει στις 553 εμφανίσεις με την ερυθρόλευκη, όμως πλέον η σκυτάλη περνάει στον πολυετή αρχηγό της Ατλέτικο, ο οποίος την έχει οδηγήσει μεταξύ άλλων σε δυο πρωταθλήματα και δυο Europa League κατά την 13ετή θητεία του στη Μαδρίτη.

