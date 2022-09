Ο Μάρκο Ασένσιο δεν κατάφερε να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς με την Μαγιόρκα και εκνευρίστηκε όταν κατάλαβε ότι ο Αντσελότι δεν θα τον έβαζε στο ματς. Πέταξε το διακριτικό, ξέσπασε σε ένα μπουκάλι και κλωτσούσε το χορτάρι...

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε με ανατροπή να φτάσει στο τελικό 4-1 το ηλιόλουστο μεσημέρι της Κυριακής στη Μαδρίτη, με τους Ροντρίγκο, Βινίσιους, Βαλβέρδε και Ρούντιγκερ να σκοράρουν, απόντος του Καρίμ Μπενζεμά που είναι τραυματίας.

Ο Μάρκο Ασένσιο ευχόταν να μπορέσει να πάρει χρόνο στο παιχνίδι, έκανε κανονικά προθέρμανση όταν του ζητήθηκε, αλλά ο Κάρλο Αντσελότι δεν τον έβαλε στο ματς. Εκείνοι που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ήταν οι Καμαβινγκά, Νάτσο, Μόντριτς και Καρβαχάλ.

Έχοντας αντιληφθεί ότι δεν θα έπαιζε, ο Ασένσιο επέστρεψε προς τον πάγκο, πέταξε το διακριτικό μπλουζάκι του, κλώτσησε το χορτάρι και ξέσπασε σε ένα μπουκάλι προτού καθίσει απογοητευμένος στη θέση του...

Footage of Asensio going mad after realizing he wont play a minute yet again! pic.twitter.com/WkYv7Fdzw2