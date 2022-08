Ο Άλεξ Τέλες πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Σεβίλλη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν ο Άλεξ Τέλες. O Βραζιλιάνος αριστερός μπακ-χαφ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε τον μονοετή δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Ανδαλουσιανοί θα καλύψουν δύο εκατομμύρια από τις απολαβές του 29χρονου αμυντικού, ενώ το «deal» με τους Κόκκινους Διαβόλους δεν συμπεριλαμβάνει ρήτρα αγοράς.

Την προηγούμενη σεζόν ο Τέλες μέτρησε 26 συμμετοχές, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θυμίζουμε πως ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει για το αριστερό άκρο της άμυνας του τόσο τον νεοαποκτηθέντα Μαλάσια, όσο και τον έμπειρο Λουκ Σο. Ο Τέλες δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Κόκκινους Διαβόλους μέχρι το 2024, ενώ υπάρχει και οψιόν επέκτασης μέχρι το 2025.

To everyone at United: colleagues, staff, fans. I will be supporting and cheering you on all season. Thanks for the moments so far. ❤️Alex Telles. @ManUtd pic.twitter.com/vXBv3PngwF