Ο Ταϊρέλ Μαλάσια είναι η πρώτη προσθήκη στο ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην εποχή του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο, με τον νεαρό αριστερό μπακ να υπογράφει για 4 χρόνια.

Ο Μαλάσια κόστισε 15+2 εκατ.ευρώ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να μετακινηθεί στο «Ολντ Τράφορντ», με τον ποδοσφαιριστή να έχει προκαλέσει την περιέργεια και εν μέρει τον ενθουσιασμό στον κόσμο της νέας του ομάδας λόγω του επιθετικού στοιχείου στο παιχνίδι του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τον ανακοίνωσαν μέχρι και το 2026 και τον έκαναν την πρώτη επίσημη μεταγραφή του Τεν Χαγκ, ο οποίος πλέον περιμένει τον Κρίστιαν Έρικσεν να υπογράψει, αλλά και την κατάληξη της υπόθεσης με τον Λισάντρο Μαρτίνες του Άγιαξ.

Ο Ολλανδός αμυντικός παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη 136 συμμετοχές με την Φέγενορντ, πέντε εμφανίσεις με την ανδρική ομάδα της Ολλανδίας και ανέφερε: «Είναι υπέροχο το συναίσθημα να ανήκω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Είναι υπέροχος ο προπονητής μας. Είμαι ακόμα νεαρός και μπορώ να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο, οπότε υπόσχομαι στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ ότι θα δώσω τα πάντα με την κόκκινη φανέλα. Θα ήθελα και να ευχαριστήσω την Φέγενορντ για όσα έδωσε σε εμένα και την οικογένειά μου».

