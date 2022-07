O Μανουέλ Μανός Γκονσάλβο ήταν μέλος των μπλαουγκράνα για σχεδόν ενενήντα χρόνια.

Το όνομα Manuel Mañós Gonzalbo (Μανουέλ Μανός Γκονσάλβο) μάλλον είναι άγνωστο για τους περισσότερους φιλάθλους στον κόσμο. Ήταν στην πραγματικότητα ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα που πέθανε σε ηλικία 101 ετών, στον οποίο ο καταλανικός σύλλογος αφιέρωσε ένα συλλυπητήριο tweet.

Στις τάξεις των Ισπανών φιλάθλων όμως, ο Γκονσάλβο είχε μια πολύ εγκάρδια ιδιαιτερότητα: ήταν ο νούμερο ένα «σύντροφος» της Μπάρτσα, ή για να είμαστε πιο ακριβείς ήταν ο κάτοχος της νούμερο ένα κάρτας φιλάθλου των μπλαουγκράνα, που ορίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1932, λίγο - πολύ πριν από ενενήντα χρόνια.

Αυτός ο τιμητικός τίτλος απονέμεται δικαιωματικά στο γηραιότερο μέλος του συλλόγου που είναι ακόμα εν ζωή: Ο Γκονσάλβο είχε στην πραγματικότητα κληρονομήσει τη νούμερο ένα κάρτα από τον Ζοσέπ Μαρία Σέλβα Βαγιεσπινόσα, ο οποίος πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου του 2019 και μέλος της Μπάρτσα από τις 3 Ιανουαρίου 1931.

Τώρα, αναπόφευκτα, ο τίτλος του νούμερο ένα μέλους θα περάσει στο μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του συλλόγου. Είναι μια κοινή πρακτική στην Ισπανία, δεδομένης και της ιδιαίτερης θεσμικής διαμόρφωσης των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Οι οποίες, στο παρελθόν, ήταν όλες μη κερδοσκοπικές εταιρείες στα χέρια μιας συνέλευσης μελών που λειτουργούσαν σύμφωνα με την αρχή του ένα μέλος-μία ψήφος: ολόκληρο το σώμα των μελών έπαιρνε τις στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας και της διαχείρισής της μέσω ψηφοφορίας.

Η Μπαρτσελόνα -μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Οσασούνα- εξακολουθούν να έχουν αυτή τη δομή σύμφωνα με την οποία τα μέλη της συνέλευσης αποφασίζουν για τα πάντα, ξεκινώντας από την εκλογή του προέδρου ή ενός ατόμου που ηγείται του συλλόγου, αλλά δεν κατέχει αυτοπροσώπως τις μετοχές και του οποίου οι ενέργειες υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στον έλεγχο των κατόχων των μετοχών.

