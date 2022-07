Στους ρυθμούς με τους οποίους πέρυσι τρέλαινε όλο τον κόσμο στο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε προσωρινή ανατροπή, αλλά έμεινε στο τελικό 2-2 με την Κλαμπ Αμέρικα σε μεταξύ τους φιλικό προετοιμασίας.

Η Κλαμπ Αμέρικα με τον Μάρτιν να εκμεταλλεύεται το γεγονός πως βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στο 5', είχε ανοίξει εύκολα το σκορ παίρνοντας το προβάδισμα κόντρα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Όμως, αφού υπάρχει ο Καρίμ Μπενζεμά, ακόμα κι αν ήταν το πρώτο του παιχνίδι μετά από περίπου δυο μήνες με τους «μερένγκες», δεν γινόταν να μην ξεκινήσει η προσπάθεια της ολικής επαναφοράς. Με υπέροχο 1-2 και σουτ στην κίνηση με μια επαφή, ο Γάλλος σκόραρε με καταπληκτικό τρόπο στο 22' για την προσωρινή ισοφάριση.

Ο Εντέν Αζάρ κατάφερε να βρει δίχτυα έστω και από το σημείο του πέναλτι, προκειμένου να πάρει ψυχολογία για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θέλει να καταφέρει πολλά περισσότερα πράγματα για την ομάδα του, βάζοντας μπροστά την Ρεάλ στο 55ο λεπτό.

Παρ' όλα αυτά, το θετικό αποτέλεσμα δεν θα ερχόταν, αφού στο 82' με πέναλτι - εφεύρεση του ρέφερι, ο Άλβαρο Φιντάλγκο διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

CLUB AMERICA LEADS REAL MADRID IN THE FIFTH MINUTE 😳



Henry Martín with the finish! 🔥 pic.twitter.com/zfdfpxQ9OR — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 27, 2022

Who other than Benzema? 🤩 🔥



A BEAUTIFUL strike to make it level for @realmadrid 🙌 pic.twitter.com/AoagWjDvZL — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 27, 2022

HAZARD BURIES THE PK TO GIVE @REALMADRID THE LEAD! 💪 pic.twitter.com/XVfGaA9rSG — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 27, 2022

Club América is rewarded a penalty for this foul pic.twitter.com/QmSpDGtjsc July 27, 2022