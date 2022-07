Ο Ζιλ Κουντέ φέρεται να τα βρήκε με την Μπαρτσελόνα που τα «σκάει» και για την άμυνα, με τους «μπλαουγκράνα» να φτάνουν σε συμφωνία με τον παίκτη, παρά τις πιέσεις της Τσέλσι!

Οι «μπλε» του Λονδίνου προσπαθούσαν εδώ και μέρες να εξετάσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης του Κουντέ με τις προθέσεις της Σεβίλλης για τον παίκτη και το οικονομικό ποσό που αξιώνουν οι Ανδαλουσιανοί, όμως... μένουν με άδεια χέρια.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ, Χεράρδ Ρομέρο, φέρεται να έχει επέλθει απόλυτη συμφωνία του Γάλλου αμυντικού με τους Καταλανούς για να συνεχίσει την καριέρα του στο «Καμπ Νόου», πράγμα που φυσικά αναγκάζει την Τσέλσι να στραφεί ξανά σε άλλες περιπτώσεις.

Οι Λονδρέζοι έχασαν και τον Ντε Λιχτ που συμφώνησε με τον Μπάγερν, χάνουν τώρα και τον Κουντέ, για τον οποίο η Σεβίλλη ζητάει 55+ εκατομμύρια ευρώ.

Αυτά θα πρέπει να διαθέσει η Μπαρτσελόνα για ν' αποσπάσει και τη συγκατάθεση του συλλόγου από την Ανδαλουσία, με τον Τσάβι να βρίσκεται κοντά σε ακόμα μια δαπανηρή μεταγραφή. Ήδη έχουν αποκτηθεί οι Ραφίνια, Λεβαντόφσκι έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Κρίστενσεν και Κεσί ήταν ελεύθεροι από Τσέλσι και Μίλαν.

Chelsea have made a €55m offer for Jules Koundé, but Sevilla still do not think that amount is enough. Barça are keeping track of the player, as Xavi considers him a perfect fit for the system.



— @mundodeportivo