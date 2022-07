Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν ήθελε να χάσει ούτε λεπτό από το νέο κεφάλαιο της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής της Μπάρτσα.

Το Λεβαντόφσκι - Μπαρτσελόνα ήταν αδιαμφισβήτητα το μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού. Σίριαλ με αίσιο τέλος και για τις δύο πλευρές που επισημοποίησαν τη συνεργασία τους στις 16 Ιουλίου, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Μπάγερν Μονάχου. Ο πολύπειρος στράικερ, που θα γίνει κάτοικος «Καμπ Νου» μέχρι το 2026 δεν έχασε χρόνο και λιγότερο από δύο 24ωρα μετά την επισημοποίηση του deal ξεκίνησε το ταξίδι για Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα ταξίδεψε από το Μόναχο στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα το πρωί του Σαββάτου (16/7) για μια φευγαλέα επίσκεψη στην οικογένειά του και χωρίς να χάσει περαιτέρω χρόνο πήρε την πτήση για Μαδρίτη χθες το πρωί (17/7). Από την ισπανική πρωτεύουσα έφυγε για το Μαϊάμι. Η πτήση του απογειώθηκε στις 3:43 μ.μ. ώρα Ισπανίας για προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι στις 6:28 μ.μ. (τοπική ώρα).

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με λίγα λόγια, πήγε από το Μόναχο στο Μαϊάμι σε μόλις 72 ώρες με μια μικρή στάση στην Πάλμα και τη Μαδρίτη. Ο πολύπειρος στράικερ μόλις προσγειώθηκε και πάντα συνοδευόμενος από ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του συλλόγου, στο οποίο συμμετείχαν μέλη του τμήματος επικοινωνίας, κατευθύνθηκε -ήδη φορώντας ένα φούτερ της Μπαρτσελόνα- στο Φορτ Λόντερντεϊλ, βόρεια του «κέντρου» του Μαϊάμι, για να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες στο ξενοδοχείο Conrad Fort Lauderdale. Ο Λεβαντόφσκι έφτασε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα μετά τις οκτώ το απόγευμα.

Σήμερα (18/7) αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο, λίγο πριν την «τελετή υποδοχής» που του έχει ετοιμάσει ο σύλλογος στο Barça Academy Pro Miami στη 1:00 μ.μ (τοπική ώρα). Η πρώτη φορά που θα φορέσει ένα μπλαουγκράνα σορτσάκι θα είναι στην ανοιχτή προπόνηση το απόγευμα της Δευτέρας. Είναι απίθανο, ωστόσο, να αγωνιστεί κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι.

«Γεια σας φίλοι, Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Μπαρτσελόνα. Forza Barca», ήταν το πρώτο του διαδικτυακό μήνυμα!

The Robert Lewandowski. pic.twitter.com/trSoeG51hC

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo