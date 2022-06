Η Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και προσφέρει στη Μπάγερν Μονάχου 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τελική του ευθεία φαίνεται πως μπαίνει το «σίριαλ» της μεταγραφής του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Η Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Πολωνό «killer» και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γερμανού δημοσιογράφου της «Bild», Φίλιπ Κέσλερ αποφάσισε να προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ στη Μπάγερν Μονάχου, πιστεύοντας πως είναι αρκετά για να πάρουν ολοκληρώσουν το deal.

Ο 33χρονος επιθετικός έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γερμανίας αλλά έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Μόναχο. Θυμίζουμε πως η Μπάγερν έχει κλείσει για την γραμμή κρούσης τον Σαντιό Μανέ με τη συμφωνία με τη Λίβερπουλ να είναι στα 32 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους με τα οποία μπορεί να φτάσει τα 41 εκατομμύρια, οπότε με τα 50 εκατομμύρια υπερκαλύπτεται το ποσό της αγοράς του Σενεγαλέζου εξτρέμ.

