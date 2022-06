Η Μπαρτσελόνα θα καταθέσει νέα και βελτιωμένη πρόταση στη Μπάγερν Μονάχου για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιστρέφει για τον Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα. Η Μπάγερν Μονάχου απέρριψε την πρώτη πρόταση των Καταλανών, η οποία κυμαινόταν στα 32 εκατομμύρια ευρώ και ξεκαθάρισε πως δεν θα παραχωρήσει τον βασικό της σέντερ φορ για λιγότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Sport» οι «Μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι να καταθέσουν νέα πρόταση πιο κοντά στα θέλω των πρωταθλητών Γερμανίας.

Οι πληροφορίες των Καταλανών αναφέρουν πως η «Μπάρτσα» θα προσφέρει περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ στη Μπάγερν Μονάχου για να αποκτήσουν τον 33χρονο «killer». Σε συνδυασμό με την επιθυμία του Πολωνού επιθετικού και την προσπάθεια των Βαυαρών να κάνουν δικό τους τον Σαντιό Μανέ υπάρχει η πεποίθηση πως θα «γεφυρωθεί» το χάσμα.

🚨 Barcelona are planning to submit a new improved bid that will exceed €40m to Bayern Munich for Robert Lewandowski.



(Source: @Sport1) pic.twitter.com/S1Jkqujpjo