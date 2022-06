Ο Σαντιό Μανέ την ερχόμενη Τρίτη (21/6) θα ταξιδέψει στο Μόναχο για να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο του με τη Μπάγερν.

Ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου θα πρέπει να θεωρείται ο Σαντιό Μανέ. Οι Βαυαροί τα βρήκαν σε όλα με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Σενεγαλέζου σταρ αντί 32 εκατομμυρίων ευρώ, συν έξι εκατομμύρια μέσω μπόνους, τα οποία θα είναι «βατά», καθώς σχετίζονται με τις συμμετοχές του ποδοσφαιριστή, ενώ οι «Reds» θα λάβουν ακόμα τρία εκατομμύρια αν οι Γερμανοί κατακτήσουν το Champions League ή αν ο Μανέ κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα.

Ο 30χρονος διεθνής επιθετικός θα ταξιδέψει την ερχόμενη Τρίτη (21/6) στο Μόναχο για να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με τη Μπάγερν, με τριπλάσιες απολαβές εν συγκρίσει με τα χρήματα που του έδινε η Λίβερπουλ.

