Μπέιλ: «Δεν θα πάω στη Χετάφε, αυτό είναι σίγουρο»

Ο Γκάρεθ Μπέιλ κατέστησε όσο πιο σαφές γίνεται ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Χετάφε όπως υποδείκνυαν τα ισπανικά ΜΜΕ και δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή για το μέλλον του μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Η αβεβαιότητα για τον επόμενο σταθμό του Γκάρεθ Μπέιλ μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης γέννησε «τρελά» σενάρια, όπως το ότι... αυτοπροτάθηκε στη Χετάφε! Σενάριο που τροφοδοτήθηκε και από τον ίδιο τον ισπανικό σύλλογο, που έκανε λόγο για επαφές με τον ατζέντη του Ουαλού σταρ, Τζόναθαν Μπάρνετ. Ο τελευταίος, βέβαια, έσπευσε να διαψεύσει τις φήμες που είδαν το φως της δημοσιότητας και την τελική απάντηση στο όλο... σίριαλ ήρθε να δώσει ο ίδιος ο 33χρονος εξτρέμ.

Ο αρχηγός της εθνικής Ουαλίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το Nations League, ρωτήθηκε για το μέλλον του αλλά και για όσα γράφτηκαν σχετικά με τον μαδριλένικο σύλλογο, καθιστώντας όσο πιο σαφές γίνεται ότι δεν θα φορέσει τη φανέλα του.

«Δεν θα πάω στη Χετάφε, αυτό είναι σίγουρο. Ιδανικά, θέλω να απολαύσω τις διακοπές μου και μετά να αποφασίσω για το πού θα συνεχίσω με στόχο να είμαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι συνεχώς μέσα-έξω σε μια ομάδα να βρεις ρυθμό σε όρους φυσικής κατάστασης και υγείας. Και οποιοσδήποτε παίκτης θα σου πει ότι παίζοντας βδομάδα ανά βδομάδα, το σώμα σου γίνεται πιο εύρωστο και το συνηθίζεις. Χρειάζομαι απλά παιχνίδια στα πόδια μου και θα είμαι καλά».

"I'm not going to Getafe, that's for sure!" 😳🤣



Gareth Bale has the latest on his future ahead of the World Cup 👀✍️ pic.twitter.com/yts3cmZrXX