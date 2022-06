Τα τυπικά φαίνεται πως απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τσουαμενί στη Ρεάλ, με τον Γάλλο να περνάει από ιατρικές εξετάσεις εν αναμονή της ανακοίνωσής του από τη Βασίλισσα.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ορελιέν Τσουαμενί στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις με τη Μονακό, οι Μερένγκες κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τον Γάλλο έναντι του ποσού των 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα 20 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο 22χρονος χαφ περνάει ήδη τις ιατρικές του εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στη Βασίλισσα, η οποία ακολούθως αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα το deal.

Κάπως έτσι η Ρεάλ ετοιμάζεται να επισημοποιήσει και τη δεύτερη προσθήκη της για το φετινό καλοκαίρι, αφού έκανε... ποδαρικό στις μεταγραφές με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ που αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Τσέλσι.

Breaking | Aurélien Tchouameni currently undergoing a medical with Real Madrid, according to Nice-Matin.