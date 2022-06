Κύβος ερρίφθη! Ο Ορελιέν Τσουαμενί ετοιμάζεται για την Μαδρίτη, με τις Ρεάλ και Μονακό να φτάνουν σε προφορική συμφωνία έναντι συνολικού ποσού που θα φτάσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα «theAthletic», ο Γάλλος χαφ της Μονακό, Ορελιέν Τσουαμενί, θα γίνει μέλος της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι και θ' αποτελέσει ακόμα ένα μεγάλο ταλέντο που θα προσφέρει στη «βασίλισσα», βαδίζοντας στα βήματα του Καμαβινγκά.

Η Ρεάλ φέρεται να έχει φτάσει πλέον σε προφορική συμφωνία με τους Μονεγάσκους έναντι συνολικού ποσού που θα φτάσει στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον οι δύο σύλλογοι μπαίνουν σε διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων ώστε να μπουν και οι υπογραφές.

BREAKING: Real Madrid have reached verbal agreement with Monaco to sign France midfielder Aurelien Tchouameni in a package worth over €100m.



Clubs are finalising paperwork + regulatory process before signing & official confirmation.



(@David_Ornstein) pic.twitter.com/fIJm1uqq3R