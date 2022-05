Επειτα από εννέα χρόνια κάτοικος Μαδρίτης, ο Ίσκο αποχαιρέτησε την Ρεάλ, όντας πρωταθλητής Ευρώπης και Ισπανίας.

Ο 30χρονος Ισπανός μέσος αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, στην αναμέτρηση με την Μπέτις και ήδη πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπως γνωστοποίησε και ο ίδιος μέσω social media.

«Μετά από 9 χρόνια ολοκληρώνω το ταξίδι μου στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναν σύλλογο που μου έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω όλα τα όνειρα που είχα όταν ήμουν παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ίσκο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μαδρίτη, είχε 53 γκολ σε 352 εμφανίσεις.

Μετά την κατάκτηση του Champions League, ο Ισπανός μαζί με τους Γκάρεθ Μπέιλ, Καρίμ Μπενζεμά, Ντάνι Καρβαχάλ, Καζεμίρο, Μαρσέλο, Λούκα Μόντριτς, Νάτσο και Τόνι Κρόος, έφτασαν τις πέντε κατακτήσεις τροπαίων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης.

