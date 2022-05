Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που δημοσίευσε ο Κάρλος Ακάπο από τον τραυματισμό που υπέστη στο πόδι του, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Εντέν Αζάρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εδώ και καιρό έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία, παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στον αγώνα με την Κάντιθ. Μία εξ αυτών ήταν και ο Εντέν Αζάρ, ο οποίος κατέγραψε την 17η του συμμετοχή τη φετινή σεζόν.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1), ωστόσο ο Βέλγος μεσοεπιθετικός ήταν το πρόσωπο του αγώνα. Κι αυτό διότι ο Αζάρ πάτησε με άσχημο τρόπο στον πόδι τον αντίπαλο του Κάρλος Ακάπο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να σπάσει το δεύτερο και τρίτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού και να ματώσει.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 29χρονος αμυντικός της Κάντιθ είχε έντονα παράπονα από τον διαιτητή Ματέου Λαόθ, ο οποίος τιμώρησε τον Αζάρ μόνο με κίτρινη κάρτα.

